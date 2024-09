Superlua e eclipse parcial ocorrem juntos nesta terça; entenda fenômenos

Saída da Lua da penumbra: 01:47

Antes de o eclipse parcial lunar despontar, os interessados também poderão observar a olho nu, no início da noite, uma conjunção planetária entre a Lua e Saturno, na constelação de Aquário. O evento está previsto para acontecer entre as 17h08 e as 21h08 pelo horário de Brasília. "Durante toda a noite Saturno e a Lua estarão muito próximos", explica o professor Roberto Dell-Aglio.

A fumaça dos incêndios que se espalham pelo Brasil e a chegada de uma frente fria que trouxe chuva e encobriu o céu em parte do País podem, no entanto, dificultar a visualização dos fenômenos. "Se o céu estiver coberto pela fumaça das queimadas, vai ficar mais difícil de ver Saturno ou notar um brilho mais modesto da Lua. É capaz que, nos lugares mais afetados pelas queimadas, nem se perceba que esteja ocorrendo o eclipse", afirma Cássio Barbosa, professor do departamento de Física da Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).

Dell-Aglio também acredita que a névoa ou a fumaça atrapalhem a possibilidade de ver os fenômenos com nitidez. "Quanto pior for a visibilidade do céu, mais difícil será de observar. Mas, como Saturno e a Lua são bem brilhantes, se não houver nuvens será possível ver, sim. Ainda que com qualidade pior."