Por que lago do Ibirapuera está verde, seco e com peixes mortos? Entenda problema

Nos últimos dias, visitantes do Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, têm encontrado o lago - um dos cartões-postais - da cidade verde, turvo e com uma ilha por conta do baixo nível de água. Além disso, é possível ver peixes mortos na beirada. A capital paulista, assim como várias regiões do País, enfrenta período de seca severa neste ano. No começo do mês, o Rio Pinheiros também ficou dias com uma coloração verde turva.

Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, o motivo para a mudança no aspecto da água se dá pelo processo de eutrofização, intensificado pela poluição das águas com matéria orgânica, as altas temperaturas e a falta de chuva. A mesma explicação foi dada pela Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) para o caso do Pinheiros.

