Ministério Público vai investigar apagão em São Paulo

Além do MP, o Procon-SP anunciou neste sábado, 12, que vai notificar a Enel para que explique os motivos da demora para restabelecer o fornecimento de energia elétrica para consumidores de vários bairros de São Paulo e de outras cidades do Estado. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) intimou a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento energético em São Paulo, para que apresente justificativas e proposta de adequação imediata do serviço.

Ressarcimento na conta de luz

Advogado especialista no setor, Urias Martiniano Neto, sócio do UMN Advogados, afirma que os consumidores têm direito a um ressarcimento na conta de luz. "Existem índices de interrupção que têm que ser abatidos na conta do consumidor, ou seja, se a distribuidora por algum motivo deixa determinada região ou determinado consumidor sem energia elétrica, ela tem que trazer uma compensação dentro da fatura de energia elétrica", explica Neto.

Em junho, o Ministério de Minas e Energia editou um decreto que determina que empresas deverão ter compromisso com a qualidade para renovar contratos de concessão. Um dos pontos do decreto estabelece que a eficiência do serviço será verificada a partir de indicadores sobre a frequência e a duração média das interrupções de energia.

Neto aponta que é preciso uma reformulação ampla na regulação do setor elétrico para incentivar as empresas a investirem em mecanismos que evitem crises como essa. De acordo com ele, além das exigências, é preciso que o modelo traga contrapartidas que façam com que as empresas do setor apliquem recursos para melhorar o sistema.

"Na medida em que eu trago mais exigências, eu preciso trazer pelo menos um bônus para imputar essas exigências, porque agora a gente não está falando só de manutenção e operação dessas linhas, a gente precisa fazer reforços, investimentos, modernização e isso impõe investimentos por parte do concessionário que tem como pressuposto algum retorno por esse investimento", disse.