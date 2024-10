Aeroporto de Porto Alegre retoma voos na segunda-feira após 5 meses sem operação

Os primeiros voos chegarão de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Até o fim do mês, estão previstos ainda voos para Belo Horizonte e Curitiba. Já no próximo mês, a expectativa é que o terminal passe a operar mais de 122 voos diários, transportando cerca de 16 mil viajantes.

A retomada dos voos será realizada de forma gradual e cumprirá todos os critérios internacionais de segurança. Durante a primeira fase, as aeronaves utilizarão 1.730 metros de pista, o que torna o terminal apto a receber voos do mercado nacional. A fase seguinte ocorrerá após a conclusão do reparo de 1.400 metros da pista de pouso e decolagem, prevista para o mês de dezembro. Até lá, o terminal funcionará entre 8h e 22h.

"Com a retomada dos voos a partir de segunda-feira, não tenho dúvida de que isso será fundamental para retomar e ativar efetivamente a economia do Estado. Um Estado que representa mais de 11 milhões de habitantes. Sabemos o que o aeroporto representa para o PIB do Rio Grande do Sul, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer e para o escoamento do transporte de cargas. Com a retomada do aeroporto, nos próximos três meses, vamos ativar ainda mais a recuperação da economia", disse Costa Filho durante a cerimônia.