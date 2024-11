TV: Retrato falado de suspeito de matar delator do PCC é revelado

Foi divulgado o retrato falado de um dos suspeitos de matar Vinicius Gritzbach, o delator do PCC, no Aeroporto de Guarulhos.

O que aconteceu

O retrato falado mostra um homem que seria, segundo o Departamento de Homicídios de São Paulo, um dos suspeitos de matar o delator. A imagem foi divulgada com exclusividade pelo Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quinta-feira (28).

A imagem mostra um homem com camisa preta e boné branco, traje que teria sido utilizado no dia do assassinato. O retrato é revelado 20 dias após o início das investigações, quando Vinicius Gritzbach, empresário delator do PCC, foi morto a tiros após voltar de uma viagem.