Quem é a influenciadora digital brasileira que morreu atropelada em Paris

Uma influenciadora digital brasileira morreu após ser atropelada em Paris, na França, na tarde de quarta-feira, 16. Fernanda Carolina Lind Silva, de 31 anos, praticava corrida, uma de suas paixões. No momento em que foi atravessar uma faixa de pedestre, ela foi atingida por um carro. A informação foi confirmada por meio de um perfil no Instagram criado por ela para compartilhar dicas sobre roteiros da capital francesa.

"Para todos os fãs do conteúdo da Fernanda e de tudo que ela produziu nesses últimos 4 anos, desde 19 de junho de 2020, ela não se encontra mais entre nós. Ela, infelizmente, sofreu um acidente, enquanto fazia uma das coisas que ela mais amava, corrida", disse a publicação. Nesta semana, outra brasileira também foi vítima de um acidente de trânsito em Portugal.

"Gostaria de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o conteúdo dela. Vocês não fazem ideia do prazer que ela sentia fazendo isso. As postagens dela continuarão aqui, pois elas ainda podem ajudar muita gente", finalizou a nota.

Fernanda era mestre em Gestão e Comércio Internacional pela Universidade Paris II - Panthéon-Assas. Morava na França desde 2018 com o marido. Após realizar o sonho de morar na França, criou o canal ‘Paris low-cost’ para ajudar as pessoas a realizar a viagem dos sonhos.

"Aqui compartilho todas as dicas que me permitiram conhecer Paris e diversas regiões da França gastando muito menos do que você imagina", conforme a divulgação do site, que recebeu o mesmo nome da página no Instagram, que foi onde tudo começou.

O perfil, que tem mais de 51 mil seguidores no Instagram, trazia dicas produzidas por ela com o melhor custo-benefício para a pessoa vivenciar experiências únicas em Paris. Frequentemente, Fernanda fazia publicações mostrando locais para visitar, assim como explorando a gastronomia francesa. Também publicou um post do dia em que participou de uma maratona de corrida, realizada este ano, em Paris.

Neste dia, agradeceu também o apoio do marido. "Sempre me apoiando de todas as formas, inclusive com um almoço delicioso prontinho sempre que chego de um treino longo e que me acompanhou nos últimos 7 km de surpresa."

Procurado, o Ministério das Relações Exteriores ainda não se pronunciou sobre o assunto.