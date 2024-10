Inmet emite alerta laranja para chuva intensa em várias regiões do Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para chuvas intensas para cidades de seis Estados. O aviso deve permanecer durante a manhã desta segunda-feira, 21, podendo ser atualizado ao longo do dia.

Conforme o instituto, há possibilidade de chuva entre 50 mm e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir entre 60 km/h e 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as cidades afetadas no Estado de São Paulo estão Ribeirão Preto, Barretos e Franca. Na capital paulista, não há alerta, por enquanto, mas a previsão já indica a possibilidade de chuva ao longo da semana. Veja detalhes abaixo.

Veja os Estados afetados:

- Mato Grosso

- Goiás

- São Paulo

- Minas Gerais

- Rio de Janeiro

- Bahia

No Estado de São Paulo, entre as cidades atingidas estão:

- Barretos

- Franca

- Mococa

- Pedregulho

- Ribeirão Preto

- Serra Azul

- Sertãozinho

- Cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu nublada nesta segunda-feira. No decorrer do dia, o sol retorna entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas. No fim da tarde, a nebulosidade volta a aumentar, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Os próximos dias seguem com sol entre nuvens e temperaturas em elevação, entretanto as chuvas devem retornar ainda que de forma isolada para a Grande São Paulo no decorrer da semana, conforme o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Segundo a Meteoblue, há possibilidade de chuva a partir de terça-feira, 22, sendo as precipitações mais intensas na quarta, 23, e sábado, 26. A previsão indica que o próximo domingo deve ser o dia mais frio da semana, com máxima abaixo dos 20ºC.

- Segunda-feira: entre 17ºC e 24ºC;

- Terça-feira: entre 19ºC e 28ºC;

- Quarta-feira: entre 21ºC e 26ºC;

- Quinta-feira: entre 21ºC e 27ºC;

- Sexta-feira: entre 21ºC e 25ºC;

- Sábado: entre 18ºC e 25ºC;

- Domingo: entre 14ºC e 18ºC.

Confira algumas orientações:

- Evite lugares abertos, como praias, campos de futebol e estacionamentos;

- Evite ficar perto de objetos altos e isolados, como árvores, postes, caixas d'água e quiosques;

- No momento da chuva, mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como geladeiras, fogões e Tvs;

- Evite tomar banho durante a tempestade;

- Em caso de ventos fortes, tenha cuidado com a queda de árvores, postes, fios e semáforos;

- Não desafie a força das águas, não tente transpor uma enxurrada ou andar em áreas tomadas por alagamentos;

- Se estiver em área de encosta, observe sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes, árvores e postes inclinados, e água lamacenta;

- Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e ligue para o serviço de emergência.

- Cadastre-se para receber SMS ou WhatsApp sobre riscos de desastre - A Defesa Civil de São Paulo envia mensagem (SMS) diretamente para os cidadãos.

- Para receber alertas, envie SMS com o CEP da região para o número 40199 ou cadastre-se no WhatsApp, iniciando interação com o número (61) 2034-4611.