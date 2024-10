Pesquisa Datafolha em SP: Boulos foi melhor no debate para 28%, e Nunes para 24%

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) teve desempenho melhor do que Ricardo Nunes (MDB) no debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizado na TV Globo, na última sexta-feira (25) para 28% dos eleitores, segundo pesquisa Datafolha. Outros 24% avaliaram que o atual prefeito foi superior ao adversário no debate.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O Datafolha entrevistou presencialmente 2.052 pessoas entre sexta-feira e sábado. A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-01690/2024.