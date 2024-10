Major aposentado da PM e mulher são sequestrados em SP; suspeito é preso

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, sob suspeita de sequestro, na noite do sábado, 26, na Rua Gaspar Lemos, em Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo. Ele teria mantido reféns um major aposentado da Polícia Militar do Estado e sua esposa por cerca de 20 horas em um cativeiro na região. O casal foi abordado por criminosos um dia antes, na zona leste da capital, e solto por volta das 16h de sábado.

O Estadão apurou que, após o sequestro, a PM paulista montou um gabinete de crise, com participação de unidades como os Batalhões de Ações Especiais da Zona Leste da Capital e de Guarulhos. O suspeito foi localizado por policiais das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), enquanto as vítimas foram encontradas, também em Itaquaquecetuba, após serem libertadas pelos sequestradores.

O boletim de ocorrência do caso, obtido pelo Estadão, aponta que o casal teve um prejuízo de cerca de R$ 200 mil, em especial por conta do roubo do carro, uma Mercedes Benz. Ao menos R$ 8 mil foram desviados de contas bancárias, metade disso via transferências pelo Pix. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) informou que as diligências prosseguem para localizar outros possíveis autores.

Segundo o BO, PMs da Rota estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia de que as vítimas estavam em um cativeiro em Itaquaquecetuba. Ao chegar no local, uma casa, os agentes encontraram o suspeito no endereço, mas ele teria tentado sair da lá ao notar a chegada das viaturas.

Os agentes que atenderam o caso relataram, no boletim, que o suspeito inicialmente teria negado ser proprietário do imóvel, mas depois teria confessado envolvimento no crime.

O documento aponta que ele teria dito ainda que o "local foi um dos endereços no qual mantiveram as vítimas, com intuito de procederem a transferência de valores através de aplicativos bancários". Ao menos uma outra pessoa teve participação no crime, segundo teria relatado pelo suspeito preso.

Casal teria sido abordado por cinco bandidos

As vítimas, que haviam sido libertadas anteriormente pelos criminosos, disseram ter sido mantidas reféns e obrigadas a realizar transferências bancárias. Ambas reconheceram o suspeito como um dos autores do crime e também o local como o cativeiro em que ficaram, segundo o BO.

O casal relatou que foi sequestrado um dia antes, após o carro em que estavam apresentar problemas mecânicos - o boletim de ocorrência da prisão não informa o local exato da abordagem, mas aponta que foi na zona leste da capital.

O depoimento das vítimas aponta que a ação teria sido praticada por ao menos cinco indivíduos, alguns deles armados, que surgiram em motocicletas e um veículo Fiat Mobi (onde as vítimas foram colocadas após a abordagem). O carro posteriormente foi encontrado abandonado em Guarulhos.

Ao serem levados para o cativeiro, o policial aposentado, de 59 anos, e a mulher, de 55, teriam sido forçadas a realizar compras no cartão de crédito e transferências via Pix, o que resultou em prejuízo de R$ 8,1 mil. O casal passou cerca de 20 horas refém, sendo liberado pelos bandidos só por volta das 16 horas de sábado.

O caso foi registrado como roubo e extorsão mediante sequestro na Delegacia de Itaquaquecetuba, que solicitou perícia do cativeiro em que o suspeito foi encontrado e do carro abandonado - o veículo da vítima não foi localizado. Já o autor foi encaminhado à delegacia pelos agentes da Rota e permaneceu à disposição da Justiça.