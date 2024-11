Inmet emite alerta amarelo para chuvas intensas no Brasil; veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo por perigo de chuvas intensas em diferentes regiões do Brasil.

De acordo com o instituto, as precipitações podem chegar a 50 mm/dia e os ventos podem atingir velocidade de até 60 km/h.

Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e trechos de São Paulo e Minas Gerais, o aviso é válido até segunda-feira, 4.

No Acre, Amazonas, Pará e trechos da Bahia, o aviso é válido até este sábado, 2, podendo ser atualizado ao longo do dia. O mesmo ocorre com o alerta referente ao Espírito Santo e a regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Veja a seguir os Estados afetados:

Acre

Amazonas

Rondônia

Pará

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Tocantins

Espírito Santo

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Bahia - alguns trechos

Cidade de São Paulo

Na capital paulista, a chegada da brisa marítima no fim da tarde deste sábado aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas rápidas. Não há alerta de perigo por parte do Inmet.

Para domingo, 3, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, há risco de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, com raios e rajadas de vento, na Grande São Paulo.

Conforme a Meteoblue, as chuvas devem ser mais intensas no domingo, segunda-feira, 4, e sexta-feira, 8. Os próximos dias devem ser marcados por chuva e a temperatura máxima deve oscilar entre 22ºC e 27ºC ao longo da próxima semana.