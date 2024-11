ChatGPT na Apple Intelligence já tem data de chegada; confira quando

A atualização do iOS 18.2, sistema operacional da Apple, será lançada na primeira semana de dezembro de acordo com Mark Gurman, jornalista da Bloomberg. Trazendo uma série de novidades e melhorias para os usuários de iPhone, os destaques da atualização ficam por conta da integração do ChatGPT com a Siri, a chegada do Genmoji e do Image Playground, além de outras funcionalidades e correções de bugs.

A atualização representa o "segundo passo" que a Apple está preparando para a implementação completa da inteligência artificial (IA) em seus smartphones. Vale lembrar que a novidade ainda não está disponível em português e só deverá chegar em 2025 ao idioma.

O iOS 18.2 traz como principal destaque a integração do ChatGPT com a Siri. A IA da OpenAI será incorporada à assistente virtual, permitindo que ela compreenda e responda a perguntas de forma mais natural e completa, além de executar tarefas mais complexas e contextualizadas.

Com a integração do chatbot, a assistente virtual poderá fornecer respostas mais completas e informativas, acessando uma base de dados mais ampla e atualizada. Também poderá compreender o contexto das conversas, oferecendo respostas mais personalizadas e coerentes, e executar tarefas mais complexas, como agendar compromissos, fazer reservas e controlar dispositivos domésticos inteligentes. A Siri também poderá aprender com as interações do usuário, tornando-se mais inteligente e proativa com o tempo.

Além disso, a atualização deve trazer o Genmoji, nova ferramenta que permite criar emojis personalizados usando IA. Com a ferramenta, os usuários poderão criar emojis que representem a si mesmos, seus amigos, familiares e até mesmo seus animais de estimação. Outra novidade é o Image Playground novo aplicativo que permite gerar imagens personalizadas e editar fotos com IA. Com ele, os usuários poderão gerar imagens, além de editar fotos existentes com ferramentas avançadas de IA.

Outro avanço que virá com o sistema operacional é o Visual Intelligence, novo recurso que permite ativar a IA da câmera para identificar objetos e cenas em tempo real. Com a Visual Intelligence, o iPhone poderá fornecer informações sobre o que está sendo visto pela câmera, como o nome de um objeto, a descrição de um local ou a tradução de um texto. O iOS 18.2 também trará outras novidades e melhorias, como correções de bugs e melhorias de desempenho, novas opções de personalização para a tela inicial e o Centro de Controle e melhorias na acessibilidade e na privacidade.