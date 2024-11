Projeto da Câmara sobre emendas pode 'agravar corrupção', afirmam entidades

As organizações Transparência Brasil, Transparência Internacional Brasil e Associação Contas Abertas afirmaram que o projeto de lei apresentado na semana passada na Câmara dos Deputados, com regras sobre as emendas parlamentares, "pode agravar riscos de corrupção". A manifestação se refere à proposta do deputado federal Rubens Pereira Júnior (PT-MA). O parlamentar apresentou o projeto na última quinta-feira, 31, e disse que o texto foi construído com diálogo com o Supremo Tribunal Federal (STF) e em acordo com a Câmara, o Senado, a Advocacia-Geral da União (AGU) e o Ministério da Casa Civil.

O projeto estava nesta segunda, 4, entre os 14 itens na pauta da sessão deliberativa extraordinária virtual da Câmara.

Em nota conjunta, as três organizações afirmam que o projeto "não atende às exigências estabelecidas pelo Supremo, especialmente no que se refere à transparência e à rastreabilidade das emendas, nem impõe as medidas necessárias para a redução dos graves riscos de corrupção no manejo das emendas parlamentares". Segundo o comunicado divulgado ontem, "a falta de transparência na formulação das emendas parlamentares seguirá, no caso das emendas coletivas, pela ausência de um rol mínimo e padronizado de informações que devem constar nas atas das reuniões de bancada e de comissão que definem as emendas a serem apresentadas".