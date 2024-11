Veja quem são os servidores do STJ alvos de operação da PF contra venda de sentenças

Os outros servidores que foram alvo da PF exercem as funções de chefia de gabinete. Daimler Alberto de Campos chefia o gabinete de Isabel Gallotti, e Rodrigo Andrade gerencia o do ministro Og Fernandes.

As diligências desta terça-feira são desdobramentos da Operação Ultima Ratio, deflagrada no mês passado para apurar vendas de sentenças no Mato Grosso do Sul. Agora, a corporação investiga a possível venda de decisões judiciais em Mato Grosso.

O principal alvo da operação foi o empresário Andreson de Oliveira Gonçalves, que foi preso preventivamente. A investigação suspeita que Andreson comportava-se como um lobista no esquema da venda de sentenças. O Estadão busca contato com os alvos da PF.