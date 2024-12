Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) substitui vermelho e veste Papai Noel de verde e amarelo

A prefeitura de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, está sendo criticada após decorar a cidade com papais noéis vestidos com roupas douradas com detalhes verdes, ao invés do tradicional vermelho. Internautas e políticos da oposição no Estado acusam a gestão municipal de mudar os trajes do "bom velhinho" por convicções políticas e querem explicações do prefeito, Fabrício Oliveira, que é do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao Estadão, o prefeito de Balneário Camboriú negou que os papais-noéis dourados com detalhes verdes tenham sido confeccionados por motivos políticos. "Não foi uma escolha nossa de descaracterizar, até porque não descaracteriza o Natal. Eu tenho certeza que não houve motivação política alguma", afirmou.

Em uma licitação publicada em no dia 4 de novembro, a prefeitura de Balneário Camboriú solicitou 11 papais-noéis feitos de fibra de vidro. Destes, nove deveriam ser dourados com detalhes brancos ou bordô (um vermelho mais escurecido) e outros dois teriam a pintura colorida com a preferência de verde ou bordô. Somados, as peças custaram R$ 89,5 mil ao erário da cidade. A empresa vencedora do pregão foi a Luz & Forma Comércio e Decorações, sediada em Joinville, também em Santa Catarina.