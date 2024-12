Frigorífico de carne de jacarés em São Paulo agora tem SIF

São Paulo, 19 - O frigorífico Selvatti, de Porto Feliz (SP), de carne de jacaré, passou a ser inspecionado em novembro pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Com isso, destaca a pasta, em nota, o Estado de São Paulo conta com um criatório e um abatedouro de jacarés-de-papo-amarelo. O frigorífico era inspecionado pelo serviço estadual e a comercialização era restrita ao Estado de São Paulo. É o segundo frigorífico de jacarés do Brasil a contar com SIF."O veterinário do Ministério responsável pela inspeção da carne e carcaça é Luís Felipe Lopes Conceição. Ele passou por treinamento no frigorífico Caimasul, em Corumbá (MS), inaugurado em 2017", disse o Ministério na nota. "Em Porto Feliz, Luís Felipe conta que faz a inspeção ante mortem, que é o exame visual geral dos animais, observando seu comportamento e separando aqueles que, por questões sanitárias, precisem de algum exame individual mais detalhado. Nessa etapa, segundo ele, é feita a avaliação documental e do estado clínico geral dos animais."Ainda segundo a pasta, o veterinário do Mapa acompanha também o processo de abate e faz a inspeção chamada de post mortem, que consiste na visualização, palpação e cortes, se necessário. Ele segue critérios de julgamento e destinação previstos no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). Este documento determina algumas práticas relacionadas à gestão de segurança e de qualidade no setor de produtos de origem animal.