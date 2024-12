Após alagamentos e transtornos, SP tem alerta de chuva forte nesta quinta-feira e na sexta

Caos na capital

As fortes chuvas que caíram na tarde desta quarta-feira, 25, em São Paulo, causaram transtornos na capital paulista, incluindo pontos de alagamentos, transbordamento de rio, quedas de árvores e imóveis que tiveram o serviço de energia elétrica interrompidos.

Um motociclista chegou a ser levado pelas enxurradas na Avenida Rebouças, mas, de acordo com a Defesa Civil, ele conseguiu escapar. No mesmo local, uma usuária do X (antigo Twitter) relatou ter tido o carro danificado durante a chuva.

De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 11 pontos de alagamentos intransitáveis e cinco pontos transitáveis, por volta das 18h30. Entre as regiões mais críticas estão os bairros da Sé, no centro; As avenidas do Estado e Pompeia (zona sul e oeste, respectivamente); o bairro de Pinheiros (zona oeste) e de Santo Amaro e Vila Mariana, na região sul da cidade.

Aleta sonoro em Campinas

No interior do estado, a chuva com risco de inundações em Campinas fez a Defesa Civil de SP enviar 1º alerta sonoro à população. Em comunicado, a Defesa Civil do Estado informou que, às 22h21 da quarta-feira, 25, "emitiu o primeiro alerta via Cell Broadcast em situação real", o que representa um "marco histórico" para a força.