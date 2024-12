Estado de jovem baleada pela PRF tem pequena melhora, mas segue gravíssimo

Tiro atingiu lateral esquerda do crânio. Resende disse que o projétil não atingiu diretamente o cérebro, mas foi necessária a realização de uma cirurgia para a retirada dos fragmentos do crânio. O diretor divulgou imagens de uma tomografia que mostra o local exato do impacto.

Família não irá transferir a jovem. Os pais de Juliana descartaram a possibilidade de pedir que ela seja atendida em uma unidade particular neste primeiro momento. O Adão Pereira Nunes é referência em trauma no Estado do Rio.