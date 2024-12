Cão-robô e drones são aposta da Prefeitura para segurança de Réveillon na Paulista

A Prefeitura de São Paulo anunciou na sexta-feira, 27, que vai levar uma base móvel do Smart Sampa, sistema de monitoramentos com câmeras inteligentes da cidade, para garantir a segurança das comemorações do Réveillon na Avenida Paulista. A estratégia também inclui a utilização do cão-robô e de drones.

O evento gratuito começa por volta das 16h30 da terça-feira, 31, e contará com apresentações musicais de Roberta Miranda, Gloria Groove e MC Livinho, além de dez minutos de show de fogos silenciosos. Na última virada, cerca de 2 milhões participaram do evento.

De acordo com comunicado da administração municipal, a base móvel ficará instalada em um ônibus, devidamente equipado com monitores conectados à plataforma do programa e uma torre, onde estará acoplada uma câmera com visão 360º, na esquina da Rua Haddock Lobo com a Paulista.