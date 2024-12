Mulher baleada pela PRF está sem dreno há 48 h; quadro ainda é gravíssimo

Juliana Leite Rangel, 26, que foi baleada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na noite de terça-feira (24), segue em estado gravíssimo após a cirurgia que retirou um dreno de seu cérebro.

O que aconteceu

Tomografia mostra que ela respondeu bem ao procedimento. O equipamento foi retirado do cérebro dela na manhã de quinta-feira (26) após cessar a secreção que havia sido causada pelo impacto do tiro no crânio. "A paciente está sem o dreno há mais de 48 horas, sem piora, e mantendo quadro neurológico inalterado, o que, neste momento, é o esperado", diz o boletim médico deste sábado (28).

Juliana mantém quadro geral gravíssimo. Ela segue internada no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde está entubada e totalmente sedada. Nessas condições, não há previsão para reduzir a sedação ou avaliar os estímulos neurológicos dela.