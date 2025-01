Entidades de defesa dos povos indígenas repudiam ataques no PR e cobram ação de autoridades

Entidades de defesa dos povos indígenas repudiaram, em nota, os ataques contra membros da comunidade Avá-Guarani na região de Guaíra, no oeste do Paraná. Na última sexta-feira (3), quatro indígenas foram baleados e hospitalizados. "Basta de covardia! Manifestamos nossa solidariedade aos Avá-Guarani e instamos o governo federal para que se posicione publicamente, garantindo os direitos e a proteção aos indígenas", afirmam as entidades.

Em texto conjunto, a Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), a CGY (Comissão Guarani Yvyrupa), a Arpin Sul (Articulação dos Povos Indígenas do Sul do Brasil), a Arpin Sudeste ( Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste) e o Cimi (Conselho Indigenista Missionário) relatam que, desde o dia 29, a comunidade vem sofrendo vários ataques a tiros, com incêndio às moradias e lançamentos de bombas.

As entidades acusam o poder público de omissão e incitação da violência. "O governo do estado do Paraná, por meio de falas preconceituosas e ofensivas de seu governador, tem incitado e alimentando o ódio e a violência contra os Avá-Guarani", dizem.