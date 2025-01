8/1: ato de 2 anos terá devolução de obras restauradas e 'Abraço da Democracia'

A solenidade desta quarta-feira, 8, terá a entrega de 21 obras de arte restauradas. Às 10h30, será feito o descerramento da obra As Mulatas, de Di Cavalcanti, avaliada em R$ 8 milhões, que foi furada durante os atos antidemocráticos. Uma cerimônia com a presença de autoridades está prevista para as 11h, no Salão Nobre do Planalto.

"Abraço da Democracia"

À tarde, Lula descerá a rampa do Planalto para participar do "Abraço da Democracia". O ato simbólico na Praça dos Três Poderes terá representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de movimentos sociais.

Com a presença de instituições como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o "Abraço" deverá reunir cerca de mil pessoas.

Os eventos ocorrem no momento em que o Congresso discute anistia para os envolvidos nos atos golpistas. Os líderes Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), potenciais sucessores nas presidências da Câmara e do Senado, são peças-chave na tramitação dessa pauta.

O evento também marca avanços nas investigações sobre a tentativa de golpe. No último ano, o general Walter Braga Netto se tornou o primeiro general de quatro estrelas a ser preso por suspeita de envolvimento em uma trama de golpe. Ele foi indiciado, ao lado de outros 36 aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).