Ainda na UTI, prefeito de Belo Horizonte apresenta melhora, diz boletim

Por conta da baixa imunidade, os médicos recomendaram que ele evitasse aglomerações. Dessa forma, Fuad participou da cerimônia de posse, em 1º de janeiro, por videochamada. Na ocasião, usou máscara e fez o juramento com dificuldades para falar, enquanto o vice-prefeito, Álvaro Damião (União), leu seu discurso.

Desde a reeleição, esta é a quarta vez que Fuad é internado. Apesar disso, ele continuava a trabalhar até o início do ano, quando precisou ser hospitalizado novamente. A evolução clínica recente, porém, é um sinal positivo de recuperação.

Solidariedade

As vereadoras do Psol em Belo Horizonte - Cida Falabela, Iza Lourença e Juhlia Santos - emitiram uma nota de solidariedade ao prefeito na terça-feira, 7. No texto, destacaram a relevância da liderança de Fuad para a cidade e reafirmaram seu compromisso com a população.

"Deixamos nossas orações e pensamentos positivos com o prefeito Fuad Noman e sua família, confiantes de que sua recuperação será breve", escreveram as parlamentares. Elas também defenderam o diálogo entre diferentes setores como ferramenta para construir uma cidade "mais justa, democrática e inclusiva".

A bancada do Psol destacou que seguirá atenta às demandas da população durante o período de ausência do prefeito. Segundo elas, o foco continua sendo a cooperação para o andamento das pautas e o fortalecimento das políticas públicas em Belo Horizonte.