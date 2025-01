Vice-líder do governo diz que vai convidar para Meta explicar mudanças à Câmara

O deputado federal Alencar Santana (PT-SP), vice-líder do governo na Câmara, disse que vai propor um convite para a empresa Meta explicar as mudanças na plataforma, conforme anúncio do CEO Mark Zuckerberg nesta terça-feira, 7.

Segundo o petista, o requerimento será apresentado após o recesso parlamentar, que dura todo o mês de janeiro. Na rede social X, o deputado afirmou que a Meta "abraçou o conceito de liberdade de expressão defendido pela extrema-direita".

Além disso, Santana disse que o Facebook e o Instagram "vão afrouxar a vigilância sobre a difusão de teorias da conspiração e dos discursos de ódio".