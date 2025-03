Ministério da Saúde confirma 2 casos de sarampo no Estado do RJ

O Ministério da Saúde confirmou a ocorrência de dois casos de sarampo no município de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Os casos envolvem crianças da mesma família que receberam atendimento médico e passam bem.

Segundo a Pasta, as amostras foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-TJ) e pela Fiocruz. Em fevereiro, a Saúde havia confirmado outro caso esporádico de sarampo em Itaboraí, mas sem relação com as notificações mais recentes.

O Ministério informou também que, de acordo com critérios internacionais, os casos não interferem no status do Brasil como país livre da circulação do vírus do sarampo, da rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita, reconquistado em novembro de 2024. Casos esporádicos são comuns e têm sido reportados por outros países.