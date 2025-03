BNDES: Aprovações de crédito do Fundo Clima somaram R$ 10,2 bilhões no ano de 2024

"Entre os principais projetos com recursos do Fundo Clima no Nordeste estão investimentos em novos projetos de fontes renováveis de energia - eólica e solar - que, somados, acrescentam cerca de 450 MW de capacidade instalada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), e a execução de plano de investimentos em recursos hídricos no estado do Ceará", apontou o banco de fomento, em nota distribuída à imprensa.

O Fundo Clima, criado em 2009, recebe aportes como recursos de participação especial de petróleo e doações. A verba é destinada a investimentos reembolsáveis, através de operações via BNDES, e não reembolsáveis, através do Ministério do Meio Ambiente, em apoio a projetos, estudos e financiamentos de empreendimentos "que visem a mitigação e a adaptação à mudança climática e aos seus efeitos".