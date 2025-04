PF retira de voo a Paris e prende mulher com dez quilos de cocaína na bagagem

A Polícia Federal prendeu uma mulher com dez quilos de cocaína na bagagem que havia sido despachada em um voo com destino a Paris no fim de semana. Ela já estava acomodada em seu lugar no avião quando os federais chegaram e a mandaram sair. Escoltada até a Delegacia da PF no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a mulher, brasileira, foi autuada em flagrante após os peritos federais, diante de testemunhas, encontrarem dez quilos de cocaína no fundo falso de sua bagagem.

A suspeita sobre a passageira surgiu quando os policiais que fiscalizam malas despachadas com o auxílio de cães farejadores perceberam que poderia haver drogas na bagagem.

Prisões