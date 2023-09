Itália e São Paulo reforçam cooperação educacional

SÃO PAULO, 13 SET (ANSA) - O cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, e a diretora escolar do consulado, Monica Faggionato, se reuniram com o secretário de Educação do governo paulista, Renato Feder.

O encontro teve como objetivo fortalecer a cooperação bilateral e o ensino da língua italiana no estado de São Paulo.