Governo anuncia bloqueio adicional de R$6,04 bi do Orçamento de 2024 para cumprir meta

Como 13,26 bilhões de reais já estão bloqueados, será necessário bloquear mais 6,04 bilhões de reais para se atingir o objetivo, conforme o ministério.

Em nota, o Ministério do Planejamento e Orçamento informou que o detalhamento do bloqueio, por cada órgão do governo, no total de 19,30 bilhões de reais, será publicado dia 29.

A meta perseguida pelo governo é de resultado primário zero em 2024, com margem de tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Desta forma, de acordo com o relatório, a meta será cumprida se o resultado primário variar entre um déficit de 28,76 bilhões de reais e um superávit de 28,76 bilhões de reais.

O resultado primário é formado pelas receitas federais menos as despesas, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

Na noite de quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia afirmado que o bloqueio de gastos a ser anunciado pelo governo, com vistas ao cumprimento da meta de 2024, iria superar "um pouquinho" os 5 bilhões de reais -- cifra que vinha circulando em Brasília.

Ao mesmo tempo, ele havia reforçado que o governo não faria alterações na meta primária.