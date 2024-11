O quão perigoso é o Oreschnik, míssil disparado pela Rússia?

Otan e Ucrânia se reunirão

Em resposta ao lançamento do míssil, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, convocou uma reunião do Conselho Otan-Ucrânia para a próxima terça-feira, a pedido da Ucrânia. O conselho é um novo órgão, que se reuniu pela primeira vez no ano passado, e foi criado para situações de crise – o que o novo míssil russo parece mesmo ter desencadeado.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declarou que "o mundo deve reagir" e que essa reação não está ocorrendo no momento. Ele vê o uso do míssil como um "aumento óbvio e sério na escala e na brutalidade da guerra".

Nesta sexta-feira, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, falou de uma "escalada terrível" que demonstra "o quanto essa guerra é perigosa".

A China também se manifestou. Em Pequim, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, pediu moderação para ambos os lados, que devem "criar as condições para um cessar-fogo imediato".

Autor: Marco Müller