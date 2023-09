Brasileira vence prêmio de fotografia em Milão

O reconhecimento, em sua primeira edição, foi entregue na sede de Deloitte, em Milão.

O tema escolhido foi "Connections", e os candidatos deveriam dar destaque, através das fotos, a temáticas atuais e de interesse sobretudo para os mais jovens, propondo uma narrativa própria e interpretação visual sobre o que significa estar conectado a nível humano, profissional, econômico e ambiental.

O prêmio principal foi para a iraniana Newsha Tavakolian, com "And they laughed at me", sobre a visão pessoal do Irã contemporâneo.

Além de 40 mil euros (R$ 212 mil), Tavakolian organizará uma exposição no Museu das Culturas de Milão (Mudec). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.