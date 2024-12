Síria lança operação contra milícias pró-Assad após confrontos que deixaram ao menos 17 mortos

Pelo menos 14 membros das forças de segurança foram mortos na quarta-feira (25), em Khirbet al-Ma'zah, no oeste da Síria, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). No confronto, três homens armados, ligados ao regime do ex-presidente Bashar al-Assad, também morreram, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). As novas forças de segurança sírias lançaram nesta quinta-feira (26) uma vasta operação contras as mílicias pró-Assad, informa a agência de notícias oficial Sana.

Sana detalhou que vários integrantes de grupos fieis ao ex-presidente Bachar al-Assad foram "neutralizados" nessa operação. O OSDH indicou que várias pessoas "foram detidas" na ação lançada após os violentos confrontos de quarta-feira e as manifestações inéditas da comunidade alauita, à qual pertence o presidente deposto.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos relatou que as 17 pessoas foram mortas em confrontos entre homens armados e as novas forças de segurança que tentavam prender um representante do antigo regime em Tartus. O oficial é acusado de ser "um dos responsáveis pelos crimes na prisão de Saydnaya", perto de Damasco.