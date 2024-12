Forças leais a Assad matam agentes do novo regime na Síria - Ao menos 14 foram mortos após operação para prisão de um funcionário do ditador deposto. Na mesma cidade palco do confronto, alauitas protestaram alegando serem alvo de violência e intolerância religiosa.Um dia após ser alvo de emboscada e perder 14 agentes, as forças de segurança da Síria deflagraram uma operação nesta quinta-feira (26/12) para "neutralizar um número determinado" de homens armados leais ao presidente deposto, ditador Bashar al-Assad, informou a Sana, agência de notícias estatal do país.

O confronto de quarta-feira entre as forças de segurança e "milícias" ocorreu na província de Tartus, segundo observadores e o novo ministério sírio do Interior, durante operação para prisão de um ex-funcionário de Assad acusado de cometer crimes relacionados à prisão de Sednaya.

O oficial teria, segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, entidade com sede no Reino Unido, "emitido penas de morte e julgamentos arbitrários contra dezenas de prisioneiros". Apesar da emboscada, diversas prisões foram feitas.