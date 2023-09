Rússia trabalha para desenvolver tecnologia nuclear, diz Putin

Segundo ele, os trabalhadores do setor nuclear russo estão "a introduzir tecnologias de ponta nos domínios da energia e do espaço, da medicina nuclear, da ecologia, da modernização da frota de quebra-gelos e da criação de armas avançadas capazes de manter o equilíbrio estratégico no mundo".

Após a revelação, o Ministério das Finanças de Moscou anunciou que o regime de Putin aumentará os seus gastos com defesa em 70% em 2024.

De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o aumento dos gastos militares "é absolutamente necessário" devido à "guerra híbrida" desencadeada contra Moscou.

"Continuamos a operação militar especial [na Ucrânia] e isso acarreta custos elevados", concluiu Peskov. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.