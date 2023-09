Torcida da Roma protesta contra Mourinho após derrota na Série A

Esta foi a terceira derrota da equipe na temporada, sendo que conseguiu vencer apenas um dos seis jogos da Serie A até agora.

Além da torcida no estádio, diversos fãs publicaram críticas nas redes sociais e pediram a demissão de Mourinho.

Hoje (29), o treinador desabafou sobre a nova derrota e diz que, em vez de dormir, passou a noite analisando cada detalhe da partida e depois trabalhando com os jogadores.

"Se não podemos trabalhar em campo porque estamos sempre jogando e também há cansaço, temos que analisar e avaliar tudo. Sou assim depois desses tipos dos jogos, não gosto de entrar e dizer coisas na onda das emoções e talvez fazer declarações erradas.

Prefiro ter uma atitude diferente e analisar no dia seguinte", acrescentou.

Mourinho reforçou ainda que quando não analisa as coisas com os jogadores não se sente "confortável em avaliar as coisas com a imprensa".