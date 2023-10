Terremoto é sentido em Bolonha, na Itália

BOLONHA, 25 OUT (ANSA) - Um terremoto foi sentido nesta quarta-feira (25) nas regiões da Emilia-Romagna e do Vêneto, no norte da Itália, mas não há notícias de danos ou vítimas.

Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), o abalo sísmico teve magnitude 4.2 na escala Richter e epicentro um quilômetro a leste de Ceneselli, na província de Rovigo. O tremor ocorreu a oito quilômetros de profundidade, de acordo com o INGV.