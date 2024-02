Líderes da UE fecham acordo sobre 50 bilhões de euros à Ucrânia

BRUXELAS, 1 FEV (ANSA) - Os líderes dos 27 países-membros da União Europeia chegaram a um acordo sobre um pacote de 50 bilhões de euros (R$ 268 bilhões) em ajuda à Ucrânia pelos próximos quatro anos, após as ameaças de veto do premiê da Hungria, Viktor Orbán.

"Temos um acordo. Todos os 27 líderes concordaram com um pacote de apoio adicional de 50 bilhões de euros para a Ucrânia dentro do orçamento da UE", disse Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, fórum que reúne os chefes de Estado ou de governo do bloco.

"Desta forma, garante-se um financiamento constante, de longo prazo e previsível para a Ucrânia", acrescentou Michel, destacando que Bruxelas assume a "liderança e a responsabilidade" do apoio a Kiev.