Após Papa, Milei se reúne com presidente da Itália

ROMA, 12 FEV (ANSA) - O presidente da Itália, Sergio Mattarella, recebeu nesta segunda-feira (12), em Roma, seu homólogo da Argentina, Javier Milei.

De acordo com comunicado do Palácio do Quirinale, sede da Presidência da República, o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê italiano, Antonio Tajani, também participou do encontro.

A reunião ocorreu logo após a visita de Milei ao Vaticano, onde ele teve uma conversa de uma hora com o papa Francisco.