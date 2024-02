Homem é morto em ataque de rottweilers em parque na Itália

ROMA, 12 FEV (ANSA) - Um homem foi morto ao ser atacado por cães da raça rottweiler enquanto corria perto de um parque nos arredores de Roma.

Paolo Pasqualini, 39 anos, foi encontrado caído no chão na manhã do último domingo (11) e apresentava marcas profundas de mordidas no rosto e no restante do corpo, sobretudo nos braços.

A polícia suspeita que os cachorros tenham escapado de uma residência nos arredores do parque de Manziana, cidade de 5,7 mil habitantes na província de Roma.