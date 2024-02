Illycaffè mantém objetivo de abrir capital até 2026

A empresa também ainda não decidiu em qual país vai vender suas ações. "Não é uma decisão dos gestores. Os stakeholders avaliarão o momento e o local exatos", concluiu.

O IPO (sigla em inglês para "oferta pública inicial") é um dos objetivos da parceria da illycaffè com o fundo de private equity americano Rhône Capital, que concluiu a compra de 20% da marca de Trieste no início de 2021, marcando a entrada inédita de um sócio externo em uma companhia símbolo do "made in Italy".

