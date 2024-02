Israel nega entrada de funcionária italiana da ONU

TEL AVIV, 12 FEV (ANSA) - O governo de Israel negou visto de entrada para a italiana Francesca Albanese, enviada do Conselho dos Direitos Humanos da ONU para os territórios palestinos ocupados.

Segundo os ministérios das Relações Exteriores e do Interior, a decisão está ligada a "afirmações ultrajantes" de que "as vítimas do massacre de 7 de outubro 'não foram assassinadas por ser judias, mas em resposta à opressão israelense'". "O tempo do silêncio dos judeus acabou. Até que a ONU recupere a credibilidade, António Guterres [secretário-geral das Nações Unidas] deve denunciar inequivocamente as declarações antissemitas da sua 'enviada especial' Francesca Albanese e removê-la imediatamente do cargo", disse o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, nas redes sociais.

"Impedir seu ingresso em Israel servirá para lembrar duramente as atrocidades cometidas pelo Hamas", acrescentou.