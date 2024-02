Milei leva programa econômico para reuniões no Vaticano

VATICANO, 12 FEV (ANSA) - O programa econômico ultraliberal do presidente da Argentina, Javier Milei, foi um dos temas de suas reuniões nesta segunda-feira (12) no Vaticano, onde ele se encontrou com o papa Francisco por mais uma hora.

O diálogo com o pontífice ocorreu no Palácio Apostólico e, em seguida, Milei e a delegação argentina se reuniram com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, "número 2" na hierarquia da Cúria Romana.

"Durante a conversa cordial na Secretaria de Estado, se expressou satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República Argentina e o desejo de reforçá-las ainda mais. Em seguida, se detiveram no programa do novo governo para enfrentar a crise econômica", diz uma nota do Vaticano.