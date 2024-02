ROMA, 12 FEV (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou que é "sempre a favor do livre comércio" após ser perguntado sobre as negociações do acordo entre União Europeia e Mercosul.

"Ele favorece o crescimento, as relações entre os países e a paz. Ficar fechado em si mesmo não faz a economia crescer. Este trabalho deve ser feito, mas é preciso paciência", declarou.

(ANSA).