Cultura da Itália povoou São Paulo, diz governador

"São Paulo traz a Itália nos sobrenomes dos paulistas, nos sotaques do campo e da cidade, na culinária, na arquitetura, nas artes, nos esportes, no nosso agro cada vez mais tecnológico e sustentável, na tecnologia industrial de ponta e nas tradições familiares que dão força à nossa sociedade", acrescentou Tarcísio.

Na nota, o governador também agradeceu "a toda a comunidade italiana e descendentes que contribuem diariamente para que São Paulo seja um estado com mais diálogo, desenvolvimento e dignidade".

A data de 21 de fevereiro é celebrada no Brasil como Dia do Imigrante Italiano e remonta à chegada a Vitória, no Espírito Santo, do navio La Sofia, que deu início à imigração em massa entre a Itália e o maior país da América do Sul. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.