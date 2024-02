Comerciais sobre segurança no trânsito causam polêmica na Itália

"Olhando atentamente para os comerciais, todas as pessoas no carro não usam cinto de segurança. Uma piada: é a triste confirmação de que Salvini e a segurança no trânsito são duas linhas paralelas destinadas a nunca se encontrarem", afirmaram um grupo de deputados do Movimento 5 Estrelas (M5S).

Daniele Falleri, diretor dos comerciais, pediu desculpas pelo caso e afirmou que vai alterar os spots que iriam ser transmitidos na televisão.

"Lamentamos. Faremos algumas alterações para que as pessoas não se distraiam do único objetivo que realmente nos preocupa: conscientizar todos para contribuir, cada um à sua maneira, para salvar vidas humanas", afirmou. (ANSA).

