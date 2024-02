Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio por estupro

Pouco depois, o pai do atacante do Al-Hilal confirmou à CNN Brasil a ajuda financeira a Daniel Alves - porém sem especificar o valor -, alegando que preferia "ter o peso de acreditar em um amigo do que virar as costas para alguém".

O Tribunal de Barcelona ainda determinou cinco anos de liberdade vigiada para Daniel Alves e nove anos de afastamento de pelo menos um quilômetro do domicílio da vítima. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior da Catalunha e, depois, à Suprema Corte da Espanha. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.