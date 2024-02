Lula reitera apoio à paz na Ucrânia em reunião com Lavrov

Durante o encontro de mais de uma hora no Palácio da Alvorada, o presidente também confirmou que viajará à Rússia em outubro para a cúpula de líderes do Brics.

Segundo o Palácio do Planalto, Lavrov, que participou de reunião ministerial do G20 no Rio de Janeiro antes do encontro com Lula, expôs as "posições da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia".

Além disso, cumprimentou o Brasil pela organização da reunião no Rio e "transmitiu uma mensagem do presidente Putin de apoio à presidência brasileira do G20". (ANSA).

