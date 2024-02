Meloni visitará Biden na Casa Branca em 1º de março

WASHINGTON, 23 FEV (ANSA) - A Casa Branca informou nesta sexta-feira (23) que a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reunirá no dia 1º de março com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington.

O comunicado afirma que os dois líderes conversarão sobre a situação na Ucrânia, a escalada dos conflitos no Oriente Médio e os últimos desenvolvimentos na região norte da África.

"Eles conversarão sobre seus compromissos com o apoio contínuo à Ucrânia, a desescalada do conflito no Oriente Médio, as entregas de ajuda humanitária a Gaza, os desenvolvimentos no norte da África e a estreita coordenação transatlântica em relação à China", informou a Casa Branca.