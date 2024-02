Naufrágio em Malta deixa ao menos 5 migrantes mortos

VALLETTA, 23 FEV (ANSA) - Pelo menos cinco migrantes morreram e vários outros ficaram feridos depois que a embarcação em que viajavam virou durante uma operação de resgate das Forças Armadas de Malta.

De acordo com a imprensa local, mais de 30 pessoas estavam a bordo do barco, que partiu da Líbia. As autoridades foram chamadas depois de um pedido de socorro emitido pela embarcação.

Os sobreviventes foram levados em segurança pela Proteção Civil do país para o cais Hay Wharf, no porto de Valletta.