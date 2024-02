'Putin ainda pode vencer', alerta representante da UE

"Se queremos que a Ucrânia resista, precisamos fornecer mais ajuda e fazê-lo de forma mais rápida. Os Estados-membros devem tornar seu apoio coerente com a guerra que estão enfrentando", instou.

"A Rússia é um regime antidemocrático capaz de eliminar opositores como [Alexei] Navalny, ou eliminar seus desertores em solo europeu [referência ao piloto Maxim Kuzminov, encontrado morto na Espanha]. Queremos que ele chegue às portas da Europa e controle 36% do mercado mundial de grãos?", questionou.

Falando sobre os Estados Unidos, Borrell descreveu como "barbárie" o fato de o ex-presidente Donald Trump "ter convidado a Rússia a atacar países que não seguem suas condições": "E que existam republicanos que tenham comparado a guerra na Ucrânia com a pressão migratória do México".

Por fim, ao falar sobre a guerra no Oriente Médio, Borrell fez críticas à presidente do Poder Executivo da UE, Ursula von der Leyen, pela missão que organizou nos primeiros dias do conflito: "Sua viagem com uma posição extremamente pró-Israel, sem representar ninguém além de si mesma em uma questão internacional, teve um alto custo geopolítico para a Europa".

