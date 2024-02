Série A: Juventus vence Frosinone por 3 a 2

SÃO PAULO, 25 FEV (ANSA) - A Juventus venceu o Frosinone por 3 a 2 no Juventus Stadium pela 26ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo (25) O gol da vitória foi marcado por Daniele Rugani aos 50 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo em Turim foi agitado: Dusan Vlahovic abriu o placar para o time da casa logo aos três minutos, mas Walid Cheddira, aos 14, e Marco Brescianini, aos 27, viraram o jogo para o Frosinone.

Dusan Vlahovic, ainda aos 32 minutos do primeiro tempo, empatou o jogo em 2 a 2.